Александр Головин повторил достижение Черышева, Миранчука и Захаряна в европейском футболе

Атакующий полузащитник «Монако» Александр Головин стал четвёртым российским футболистом за последние 10 лет, сыгравшим в плей-офф Лиги чемпионов за иностранный клуб, сообщает статистический оператор Opta. Хавбек сборной России вышел в стартовом составе монегасков в первом стыковом матче ЛЧ сезона-2024/2025 с «Бенфикой» (0:1) и провёл на поле 66 минут.

Ранее аналогичным достижением отметились полузащитники Денис Черышев («Валенсия», сезон-2019/2020), Алексей Миранчук («Аталанта», сезон-2020/2021) и Арсен Захарян («Реал Сосьедад», сезон-2023/2024).

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