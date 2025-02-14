Радимов оценил предстоящие матчи сборной России

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов высказался о грядущих товарищеских матчах российской национальной команды с Замбией, Нигерией и Беларусью.

«Нигерия — самый интересный соперник. Если говорить о подборе игроков. Хочется играть с такими соперниками, которые могут оказывать сопротивление. Хорошо, что есть Нигерия. Будет интересно. С белорусами тоже будет интересно сыграть. Что касается Замбии… Наверное, с кем‑то не договорились», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

В четверт, 13 февраля, пресс-служба РФС на официальном сайте сообщила, что товарищеский матч сборной России с Замбией пройдёт в Москве в марте. 6 июня команда Валерия Карпина проведёт домашнюю встречу с Нигерией, а 10 июня сыграет на выезде со сборной Беларуси. Места проведения и время начала встреч станут известны позднее.