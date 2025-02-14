«Есть звёзды мирового масштаба». Эдуард Мор высказался о будущих соперниках сборной России

Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор оценил уровень соперников сборной России по трём товарищеским матчам, которые должны пройти в марте и июне 2025 года.

«У Нигерии есть звезды мирового масштаба. Если команда приедет основным составом, то это будет топ‑матч. Замбия должна быть проходным соперником. В этом матче можно будет экспериментировать. А с белорусами всегда интересно играть. Там есть неплохие футболисты, они на нас настроятся», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее официальный телеграм-канал сборной России назвал трёх соперников команды Валерия Карпина по товарищеским матчам в два ближайших окна ФИФА. В марте 2025 года национальная команда встретится в Москве со сборной Замбии. 6 июня сборная России сыграет дома с Нигерией, 10 июня — в Минске с Беларусью.

Видео: Как сборная России играет при Карпине