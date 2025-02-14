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«Фиорентина» отказалась от подписания Поля Погба — Corriere dello Sport

«Фиорентина» отказалась от подписания Поля Погба — Corriere dello Sport
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Бывший полузащитник туринского «Ювентуса» и сборной Франции Поль Погба мог возобновить свои выступления в Серии А.

Как сообщает Corriere dello Sport, «Фиорентина» была заинтересована в футболисте. Стороны провели несколько встреч, но в итоге «фиалки» отказались от подписания контракта с хавбеком из-за сомнений в его физической готовности.

Погба сейчас пребывает в статусе свободного агента. Напомним, Поль был дисквалифицирован за приём запрещённого вещества на четыре года, однако Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок дисквалификации до 18 месяцев. Тем не менее футболист может вернуться к тренировкам уже в январе.

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