Бекхэм: больше всего в карьере я сожалел о том, что перешёл из «МЮ» в «Реал»

Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм заявил, что жалел об уходе из «Манчестер Юнайтед» в мадридский «Реал»в 2003 году.
«Я бы с удовольствием остался в «Манчестер Юнайтед» до конца карьеры и никуда бы не уходил, но этому просто не суждено было случиться. Больше всего в карьере я сожалел о том, что перешёл в «Реал», — приводит слова Бекзхэма Players Sayings в соцсети X (ранее Twitter).
За свою профессиональную игровую карьеру Дэвид Бекхэм выступал за «Манчестер Юнайтед», «Престон», мадридский «Реал», «Лос-Анджелес Гэлакси», «Милан» и «Пари Сен-Жермен». На данный момент 49-летний Бекхэм является президентом клуба МЛС «Интер Майами».
Бекхэму на Рождество подарили курятник: