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Миралем Пьянич назвал лучшего футболиста РПЛ

Миралем Пьянич назвал лучшего футболиста РПЛ
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Полузащитник московского ЦСКА Миралем Пьянич считает, что нападающий «Краснодара» Джон Кордоба является лучшим футболистом РПЛ.

«Я думаю, что сейчас лучшим игроком в РПЛ является Джон Кордоба из «Краснодара». Я видел его в нескольких играх, это нападающий, который делает разницу. Очень крутой форвард, важный футболист для «Краснодара», — приводит слова Пьянича ТАСС.

Миралем Пьянич присоединился к ЦСКА в минувшем сентябре. За этот период он принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года и может быть продлено ещё на год. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.

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