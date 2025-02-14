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Пьянич: в ЦСКА много футболистов, которые могут заиграть в Европе

Пьянич: в ЦСКА много футболистов, которые могут заиграть в Европе
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Полузащитник московского ЦСКА Миралем Пьянич заявил, что футболисты красно-синих могут заиграть в европейских клубах.

«В ЦСКА много хороших футболистов, я не хочу выбирать какое-то одно имя. Вообще многим футболистам в нашей команде следует попробовать себя в европейских клубах, перейти на другой этап карьеры. Но и ЦСКА — это великолепный клуб, я уверен, что всем нравится в Москве. В клубе много качественных футболистов хорошего уровня, которые способны играть в европейских клубах», — приводит слова Пьянича ТАСС.

Миралем Пьянич присоединился к ЦСКА в минувшем сентябре. За этот период он принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года и может быть продлено ещё на год. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.

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