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В «ПСЖ» недовольны игрой Джанлуиджи Доннаруммы — L'Équipe

В «ПСЖ» недовольны игрой Джанлуиджи Доннаруммы — L'Équipe
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Французский «ПСЖ» находится в поиске усиления вратарской линии.

Как сообщает L'Équipe, в парижском клубе недовольны игрой итальянского голкипера Джанлуиджи Доннаруммы. Кандидатом на его замену является вратарь «Милана» Мик Меньян. Также в шорт-листе парижан находится Люка Шевалье, выступающий за «Лилль».

Напомним, Джанлуиджи Доннарумма на правах свободного агента присоединился к «ПСЖ» летом 2021-го, покинув «Милан». В составе парижского клуба выступает российский вратарь Матвей Сафонов. «ПСЖ» приобрёл воспитанника академии «Краснодара» в летнее трансферное окно.

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