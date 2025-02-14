Буффон: выбирать между Роналду и Месси — оскорбление футбола

Бывший вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон не смог выбрать лучшего футболиста между нападающими Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

«Выбирать между Роналду и Месси было бы оскорблением футбола. Оба – выдающиеся чемпионы. Роналду – бомбардир, а Месси – фантазиста, но оба способны забивать голы. Я безмерно восхищаюсь и тем и другим», – приводит слова Буффона сайт журналиста Альфредо Педуллы.

2 августа 2023 года Буффон объявил о завершении карьеры футболиста. Джанлуиджи — воспитанник академии «Пармы». За этот клуб он играл с 1995 по 2001 год, после чего присоединился к «Ювентусу», где провёл 17 лет перед уходом в «ПСЖ». После французского периода карьеры, продлившегося два года, Буффон сначала вернулся в «Ювентус», а уже оттуда в 2021 году перешёл обратно в «Парму».

Роналду станцевал с мамой на вечеринке в честь своего юбилея: