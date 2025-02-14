Форвард ЦСКА Койта рассказал, нравится ли ему жизнь в России

Нападающий московского ЦСКА Секу Койта рассказал, нравится ли ему жизнь в России.

«По приезде в Россию я понял, что здесь очень хорошие люди, мне всё очень нравится. Также могу сказать как малиец, что мне очень нравится Россия, так как у наших стран есть много видов сотрудничества. Я считаю, что наши страны во многом похожи», — приводит слова Койта ТАСС.

За свою профессиональную игровую карьеру Секу выступал за «Лиферинг», «Вольфсберг», «Зальцбург» и другие команды.

В нынешнем сезоне Койта сыграл за ЦСКА 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 3 млн.