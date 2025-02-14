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«Крылья Советов» 14 февраля продают билеты на дерби с «Акроном» по 14 рублей

«Крылья Советов» 14 февраля продают билеты на дерби с «Акроном» по 14 рублей
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Официальный телеграм-канал самарских «Крыльев Советов» объявил о специальной акции, посвящённой Дню всех влюблённых. До 22:00 14 февраля стоимость билетов на домашний матч 20-го тура РПЛ с тольяттинским «Акроном» на часть секторов «Солидарность Самара Арены» составит 14 рублей.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Акрон
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Волжане установили по этой акции ограничение на количество проданных билетов в одни руки — не более двух, а также обещают в подарок покупателям валентинку в клубных зелёно-бело-синих цветах.

Матч «Крылья Советов» — «Акрон» пройдёт в Самаре 9 марта 2025 года и станет первым на «Солидарность Самара Арене» в 2025 году. «Крылья» с 18 очками в 18 матчах занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ, тольяттинцы с 22 очками находятся на девятой строчке.

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