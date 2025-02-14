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«Зенит» — «Урал»: во сколько начало товарищеского матча, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 14 февраля, состоится товарищеский матч между санкт-петербургским «Зенитом» и «Уралом». Игра пройдёт на стадионе «Аль-Нахайян» (Абу-Даби, ОАЭ). Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по московскому времени. Отметим, что ранее в феврале «Зенит» выиграл Winline Зимний Кубок РПЛ.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. В прямом эфире игру покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). На последних строчках турнирной таблицы расположились «Ахмат» и «Оренбург».

«Урал» занимает третье место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги, отставая от лидирующей «Балтики» на восемь очков.