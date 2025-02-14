Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Хиляль — Эр-Рияд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чемпионат Италии по футболу: расписание матчей 25-го тура Серии А сезона-2024/2025

Чемпионат Италии по футболу: расписание матчей 25-го тура Серии А сезона-2024/2025
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 14 февраля, матчем между «Болоньей» и «Торино» стартует 25-й тур итальянской Серии А сезона-2024/2025. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.

Пятница, 14 февраля:

22:45 мск. «Болонья» — «Торино».

Суббота, 15 февраля:

17:00 мск. «Аталанта» — «Кальяри»;
20:00 мск. «Лацио» — «Наполи»;
22:45 мск. «Милан» — «Верона».

Воскресенье, 16 февраля:

14:30 мск. «Фиорентина» — «Комо»;
17:00 мск. «Монца» — «Лечче»;
17:00 мск. «Удинезе» — «Эмполи»;
20:00 мск. «Парма» — «Рома»;
22:45 мск. «Интер» — «Ювентус».

Понедельник, 17 февраля:

22:45 мск. «Дженоа» — «Венеция».

Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Наполи». Команда набрала 55 очков после 24 матчей. На втором месте находится «Интер», заработавший 54 очка. На третьей строчке располагается «Аталанта», у которой 50 очков.

Турнирная таблица Серии А
Календарь Серии А
Материалы по теме
Тренер «Наполи» Конте ответил на вопрос о борьбе клуба за скудетто
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android