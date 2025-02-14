Чемпионат Италии по футболу: расписание матчей 25-го тура Серии А сезона-2024/2025

Сегодня, 14 февраля, матчем между «Болоньей» и «Торино» стартует 25-й тур итальянской Серии А сезона-2024/2025. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.
Пятница, 14 февраля:
22:45 мск. «Болонья» — «Торино».
Суббота, 15 февраля:
17:00 мск. «Аталанта» — «Кальяри»;
20:00 мск. «Лацио» — «Наполи»;
22:45 мск. «Милан» — «Верона».
Воскресенье, 16 февраля:
14:30 мск. «Фиорентина» — «Комо»;
17:00 мск. «Монца» — «Лечче»;
17:00 мск. «Удинезе» — «Эмполи»;
20:00 мск. «Парма» — «Рома»;
22:45 мск. «Интер» — «Ювентус».
Понедельник, 17 февраля:
22:45 мск. «Дженоа» — «Венеция».
Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Наполи». Команда набрала 55 очков после 24 матчей. На втором месте находится «Интер», заработавший 54 очка. На третьей строчке располагается «Аталанта», у которой 50 очков.