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Чемпионат Италии по футболу: расписание матчей 25-го тура Серии А сезона-2024/2025

Сегодня, 14 февраля, матчем между «Болоньей» и «Торино» стартует 25-й тур итальянской Серии А сезона-2024/2025. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.

Пятница, 14 февраля:

22:45 мск. «Болонья» — «Торино».

Суббота, 15 февраля:

17:00 мск. «Аталанта» — «Кальяри»;

20:00 мск. «Лацио» — «Наполи»;

22:45 мск. «Милан» — «Верона».

Воскресенье, 16 февраля:

14:30 мск. «Фиорентина» — «Комо»;

17:00 мск. «Монца» — «Лечче»;

17:00 мск. «Удинезе» — «Эмполи»;

20:00 мск. «Парма» — «Рома»;

22:45 мск. «Интер» — «Ювентус».

Понедельник, 17 февраля:

22:45 мск. «Дженоа» — «Венеция».

Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Наполи». Команда набрала 55 очков после 24 матчей. На втором месте находится «Интер», заработавший 54 очка. На третьей строчке располагается «Аталанта», у которой 50 очков.