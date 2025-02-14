Игрок ЦСКА Файзуллаев: я не могу сам поставить себя в состав, но готов к конкуренции

Вингер московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев высказался о конкуренции за место в основном составе команды.

«Не могу сказать, что потерял место в старте. Идут сборы, и тренер пробует новую схему. Я пропустил основную часть первого сбора из-за травмы — у меня болела спина. Сейчас готовлюсь к возобновлению сезона, буду бороться до конца.

Я буду работать, но решает тренер. Я не могу говорить за Николича. И я не тренер. Не могу сам поставить себя в состав. Конкуренция всегда была и будет. Когда я пришёл в ЦСКА, её было не меньше. Я готов ко всему, в том числе и к конкуренции с Пьяничем и новичками», — сказал Файзуллаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.