Чемпионат Испании по футболу: расписание матчей 24-го тура Примеры сезона-2024/2025

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Сегодня, 14 февраля, матчем между «Жироной» и «Хетафе» стартует 24-й тур чемпионата Испании сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием игр тура.

Расписание матчей 24-го тура Примеры

Пятница, 14 февраля:

23:00 мск. «Жирона» — «Хетафе».

Суббота, 15 февраля:

16:00 мск. «Леганес» — «Алавес»;

18:15 мск. «Осасуна» — «Реал»;

20:30 мск. «Атлетико» — «Сельта»;

23:00 мск. «Вильярреал» — «Валенсия».

Воскресенье, 16 февраля:

16:00 мск. «Эспаньол» — «Атлетик»;

18:15 мск. «Вальядолид» — «Севилья»;

20:30 мск. «Мальорка» — «Лас-Пальмас»;

23:00 мск. «Бетис» — «Реал Состьедад».

Понедельник, 17 февраля:

23:00 мск. «Барселона» — «Райо Вальекано».

Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет мадридский «Реал». Команда набрала 50 очков за 23 матча. На второй строчке располагается мадридский «Атлетико», заработавший 49 очков. На третьем месте находится «Барселона» (48).