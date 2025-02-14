Бенитес объяснил, почему Александер-Арнольд должен перейти в «Реал»

Бывший тренер «Ливерпуля» и «Эвертона» Рафаэль Бенитес объяснил, почему правый защитник и вице-капитан «красных» Трент Александер-Арнольд должен присоединиться к мадридскому «Реалу». Ранее сообщалось, что «сливочные» хотят подписать английского футболиста на правах свободного агента.

«У атакующего защитника в атакующей команде больше шансов отдавать результативные передачи и создавать моменты для партнёров. Трент делает это в «Ливерпуле», но вы можете быть уверены, что в «Реале» он будет делать это годами. Как болельщик «Ливерпуля» вы можете сказать, что лучше бы Тренту остаться, но если он станет игроком «Реала», это будет хорошо и для него, и для мадридцев», — приводит слова Бенитеса Goal.com.

Александер-Арнольд — воспитанник академии «Ливерпуля». Действующий контракт защитника с клубом рассчитан до лета 2025 года.