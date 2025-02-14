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Игрок ЦСКА Файзуллаев: хочу играть в Европе, история Хусанова — стимул не только для меня

Игрок ЦСКА Файзуллаев: хочу играть в Европе, история Хусанова — стимул не только для меня
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Полузащитник ПФК ЦСКА Аббосбек Файзуллаев заявил о желании поиграть в Европе.

«Конечно, я хочу играть в Европе. Но уже тогда, когда будет подходящее время. Конечно, история Хусанова — стимул. И он появился не только у меня. А я всегда мечтал играть в Европе, дай бог, это произойдёт. Время покажет», — сказал Файзуллаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Файзуллаев выступает в составе ЦСКА с августа 2023 года. В текущем сезоне сыграл 23 матча за клуб во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и шестью результативными передачами. Действующее соглашение игрока сборной Узбекистана с российским клубом рассчитано до лета 2026 года. По информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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