Экс-форвард «Спартака» Кейта Бальде подписал контракт с клубом Серии А

Бывший нападающий московского «Спартака» Кейта Бальде подписал контракт с «Монцей», выступающей в Серии А. Об этом сообщает пресс-служба клуба на своём официальном сайте.

Соглашение с футболистом подписано до конца нынешнего сезона. Форвард будет выступать за клуб под 17-м номером.

Напомним, нападающий из Сенегала присоединился к московскому «Спартаку» в августе 2022 года, пребывая на тот момент в статусе свободного агента. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Бальде в € 1 млн. Последним клубом Кейта был турецкий «Сивасспор». Ранее футболист также выступал за «Лацио», «Монако», «Интер», «Сампдорию», «Кальяри» и «Эспаньол».