Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Хиляль — Эр-Рияд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ростов» поблагодарил ветеранов за освобождение города в годы Великой Отечественной войны

«Ростов» поблагодарил ветеранов за освобождение города в годы Великой Отечественной войны
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба «Ростова» опубликовала сообщение, приуроченное к 82-й годовщине со дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны.

«С днём освобождения Ростова-на-Дону! 14 февраля – важная дата, которая навсегда останется в истории нашего города и нашего народа-победителя. Ровно 82 года назад, после ожесточённых боев, Ростов-на-Дону был освобождён от немецко-фашистских захватчиков солдатами Красной Армии. В этот день мы выражаем благодарность всем ветеранам, всем Героям Великой Отечественной войны, которые защитили нашу Родину и обеспечили нам возможность жить и строить будущее. Мы вспоминаем тех, кто пожертвовал свои жизни ради Родины, кто проявил храбрость в самых сложных условиях. Пусть наш город процветает, а дух людей остаётся сильным и непоколебимым! Никогда не забывайте о тех, кто подарил нам свободу!» — сказано в сообщении пресс-службы «Ростова», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

Ростов-на-Дону был освобождён в результате успешного выполнения Ростовской операции. Отметим, что во время оккупации в городе действовало антифашистское подполье. Подпольщики установили связь со штабом партизанского движения при Военном совете Южного фронта, войска которого и освободили Ростов-на-Дону.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». На третьем месте расположился московский «Спартак». «Ростов» занимает седьмое место, набрав 26 очков.

Материалы по теме
Официально
«Динамо» Мх объявило о прекращении аренды защитника «Ростова» Никиты Котина
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android