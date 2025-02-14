«Ростов» поблагодарил ветеранов за освобождение города в годы Великой Отечественной войны

Пресс-служба «Ростова» опубликовала сообщение, приуроченное к 82-й годовщине со дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны.

«С днём освобождения Ростова-на-Дону! 14 февраля – важная дата, которая навсегда останется в истории нашего города и нашего народа-победителя. Ровно 82 года назад, после ожесточённых боев, Ростов-на-Дону был освобождён от немецко-фашистских захватчиков солдатами Красной Армии. В этот день мы выражаем благодарность всем ветеранам, всем Героям Великой Отечественной войны, которые защитили нашу Родину и обеспечили нам возможность жить и строить будущее. Мы вспоминаем тех, кто пожертвовал свои жизни ради Родины, кто проявил храбрость в самых сложных условиях. Пусть наш город процветает, а дух людей остаётся сильным и непоколебимым! Никогда не забывайте о тех, кто подарил нам свободу!» — сказано в сообщении пресс-службы «Ростова», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

Ростов-на-Дону был освобождён в результате успешного выполнения Ростовской операции. Отметим, что во время оккупации в городе действовало антифашистское подполье. Подпольщики установили связь со штабом партизанского движения при Военном совете Южного фронта, войска которого и освободили Ростов-на-Дону.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». На третьем месте расположился московский «Спартак». «Ростов» занимает седьмое место, набрав 26 очков.