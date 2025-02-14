«Он не такой уж и быстрый». Защитник «Фейеноорда» рассказал, что помогло остановить Леау

Защитник «Фейеноорда» Дживайро Рид высказался об игре португальского нападающего «Милана» Рафаэля Леау в первом стыковом матче Лиги чемпионов. Нидерландский клуб одержал победу со счётом 1:0.

«Он не такой уж и быстрый. Его было очень трудно поймать на первых нескольких метрах, но я ожидал этого. Я просмотрел несколько видеозаписей перед игрой, так что знал, чего ожидать. Я также считаю, что атмосфера стадиона очень помогла мне отвлечь его, так что я благодарен нашим болельщикам», — приводит слова Рида Football Italia.

В нынешнем сезоне Леау принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и семью результативными передачами. Действующий трудовой контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.