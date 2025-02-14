Тимощук: если бы этот «Зенит» играл в Лиге чемпионов, была бы задача выхода в плей-офф

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук предположил, на какой результат смогли бы претендовать сине-бело-голубые в Лиге чемпионов, если бы не было международного отстранения российских клубов от еврокубковых турниров.

«Зенит» показал хороший футбол в первом тайме со «Спартаком», потом играли по счёту. До конца мы ещё не усилили те позиции, которые бы хотели, не создали конкуренцию каждому игроку в команде.

Думаю, если бы мы сейчас играли в Лиге чемпионов, перед этой версией «Зенита» ставилась бы задача выхода в плей-офф», — сказал Анатолий Тимощук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.