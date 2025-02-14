«Это страшно». Игрок «Реала» Рюдигер высказался о будущем вингера «Барсы» Ламина Ямаля

Немецкий защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер поделился впечатлениями о 17-летнем вингере «Барселоны» Ламине Ямале, а также высказался о будущем футболиста.

«То, чего Ламин Ямаль добился в «Барселоне» в 17 лет, и то, что он сделал на чемпионате Европы… Это страшно, очень страшно. У него блестящее будущее», — приводит слова Рюдигера Barca Universal в соцсети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Ламин принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и 14 результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.