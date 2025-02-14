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Стад Брестуа 29 — Осер. Прямая трансляция
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22:45 Мск
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Бразильский клуб заинтересован в вингере «Спартака» Хесусе Медине

Бразильский клуб заинтересован в вингере «Спартака» Хесусе Медине
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Полузащитник московского «Спартака» Хесус Медина интересен бразильскому клубу «Васко да Гама», сообщает YouTube-канал Corujão Vascaíno. По данным источника, бразильцы рассматривают возможность аренды с дальнейшим правом выкупа контракта парагвайца.

В нынешнем сезоне Медина провёл 19 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал две результативные передачи. Действующий контракт футболиста со «Спартаком» рассчитан до конца июня 2026-го.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).

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