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Игрок «Зенита» Горшков: такое ощущение, что у Тимощука годы идут назад

Игрок «Зенита» Горшков: такое ощущение, что у Тимощука годы идут назад
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Юрий Горшков высказался о 45-летнем тренере сине-бело-голубых Анатолии Тимощуке.

«Тимощук в порядке. Он каждый день с нами тренируется, нигде не хочет уступать. Такое ощущение, что у него годы назад идут. Тимощук не наигрался», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Недавно Анатолий принял участие в матче «Зенита» с ереванским «Пюником». Тимощук появился на поле на 74-й минуте, заменив Юрия Горшкова. Тренер сине-бело-голубых не сумел отметиться результативными действиями.

В составе петербургского клуба полузащитник провёл 150 матчей, в которых забил 18 мячей и отдал пять голевых передач. Вместе с «Зенитом» Тимощук стал семикратным чемпионом России, обладателем Кубка и пяти Суперкубков страны, а также победителем Кубка и Суперкубка УЕФА. Также экс-полузащитник выступал за «Шахтёр», «Баварию» и «Кайрат».

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