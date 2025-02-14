Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Брестуа 29 — Осер. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Крылья Советов» объявили состав на третий сбор

«Крылья Советов» объявили состав на третий сбор
Аудио-версия:
Комментарии

Самарские «Крылья Советов» объявили состав на третий учебно-тренировочный зимний сбор, который пройдёт в Турции и продлится до 27 февраля. В распоряжении тренерского штаба команды на этом сборе будет 31 футболист.

Состав «Крыльев» на третий сбор

Вратари: Сергей Песьяков, Иван Ломаев, Богдан Овсянников, Евгений Фролов, Михаил Недоспасов.

Защитники: Александр Солдатенков, Доминик Ороз, Роман Евгеньев, Илья Гапонов, Илья Грибакин, Гленн Бейл, Кирилл Печенин, Томас Гальдамес, Николай Рассказов.

Полузащитники: Фернандо Костанца, Сергей Бабкин, Максим Витюгов, Денис Якуба, Дмитрий Иванисеня, Роман Ежов, Иван Бобёр, Амар Рахманович, Иван Олейников, Николай Максимов, Бенхамин Гарре, Игорь Дмитриев.

Нападающие: Иван Сергеев, Владислав Шитов, Дмитрий Цыпченко, Ульви Бабаев, Владимир Игнатенко, Павел Попов.

Также сообщается, что нападающий Егор Карпицкий продолжит подготовку вместе с саратовским «Соколом».

«Крылья Советов» с 18 очками в 18 матчах занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ.

Материалы по теме
«Крылья Советов» 14 февраля продают билеты на дерби с «Акроном» по 14 рублей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android