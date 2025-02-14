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«Крылья Советов» объявили состав на третий сбор

Самарские «Крылья Советов» объявили состав на третий учебно-тренировочный зимний сбор, который пройдёт в Турции и продлится до 27 февраля. В распоряжении тренерского штаба команды на этом сборе будет 31 футболист.

Состав «Крыльев» на третий сбор

Вратари: Сергей Песьяков, Иван Ломаев, Богдан Овсянников, Евгений Фролов, Михаил Недоспасов.

Защитники: Александр Солдатенков, Доминик Ороз, Роман Евгеньев, Илья Гапонов, Илья Грибакин, Гленн Бейл, Кирилл Печенин, Томас Гальдамес, Николай Рассказов.

Полузащитники: Фернандо Костанца, Сергей Бабкин, Максим Витюгов, Денис Якуба, Дмитрий Иванисеня, Роман Ежов, Иван Бобёр, Амар Рахманович, Иван Олейников, Николай Максимов, Бенхамин Гарре, Игорь Дмитриев.

Нападающие: Иван Сергеев, Владислав Шитов, Дмитрий Цыпченко, Ульви Бабаев, Владимир Игнатенко, Павел Попов.

Также сообщается, что нападающий Егор Карпицкий продолжит подготовку вместе с саратовским «Соколом».

«Крылья Советов» с 18 очками в 18 матчах занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ.