«Крылья Советов» объявили состав на третий сбор

Самарские «Крылья Советов» объявили состав на третий учебно-тренировочный зимний сбор, который пройдёт в Турции и продлится до 27 февраля. В распоряжении тренерского штаба команды на этом сборе будет 31 футболист.
Состав «Крыльев» на третий сбор
Вратари: Сергей Песьяков, Иван Ломаев, Богдан Овсянников, Евгений Фролов, Михаил Недоспасов.
Защитники: Александр Солдатенков, Доминик Ороз, Роман Евгеньев, Илья Гапонов, Илья Грибакин, Гленн Бейл, Кирилл Печенин, Томас Гальдамес, Николай Рассказов.
Полузащитники: Фернандо Костанца, Сергей Бабкин, Максим Витюгов, Денис Якуба, Дмитрий Иванисеня, Роман Ежов, Иван Бобёр, Амар Рахманович, Иван Олейников, Николай Максимов, Бенхамин Гарре, Игорь Дмитриев.
Нападающие: Иван Сергеев, Владислав Шитов, Дмитрий Цыпченко, Ульви Бабаев, Владимир Игнатенко, Павел Попов.
Также сообщается, что нападающий Егор Карпицкий продолжит подготовку вместе с саратовским «Соколом».
«Крылья Советов» с 18 очками в 18 матчах занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ.