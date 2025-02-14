Салах повторил уникальное достижение Ширера, Анри и ван Перси

Египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах повторит уникальное достижение экс-футболистов клубов английской Премьер-лиги Алана Ширера, Тьерри Анри и Роберта ван Перси. В последних 100 матчах АПЛ Салах совершил 100 результативных действий (62 гола и 38 передач). Ранее это удавалось только Анри, ван Перси и Ширеру.

Египтянин выступает за «Ливерпуль» с лета 2017 года. Вместе с «красными» нападающий выигрывал чемпионат Англии, внутренние кубки, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира по футболу.

В нынешнем сезоне Салах сыграл за клуб 35 матчей во всех турнирах, в которых отметился 27 забитыми мячами и 19 результативными передачами.