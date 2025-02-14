Файзуллаев: футбол в Узбекистане развивается — ещё много ребят могут заиграть в Европе

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев заявил, что многие молодые узбекские футболисты могут заиграть в Европе. Ранее «Манчестер Сити» приобрёл соотечественника Файзуллаева защитника Абдукодира Хусанова у «Ланса».

«Узбекский футбол очень развивается, это видно. В том числе по результатам сборной. Футболисты начинают уезжать в хорошие европейские команды. Всё это неспроста. В Узбекистане ещё много молодых ребят, которые могли бы заиграть в Европе. Я многих знаю. Если они прорвутся, это будет ещё одним шагом для узбекского футбола», — сказал Файзуллаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.