Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Брестуа 29 — Осер. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Форвард «Ювентуса» Коло Муани сравнил стили футбола в Серии А и Лиге 1

Форвард «Ювентуса» Коло Муани сравнил стили футбола в Серии А и Лиге 1
Аудио-версия:
Комментарии

Французский нападающий «Ювентуса» Рандаль Коло Муани, права на которого принадлежат «ПСЖ», поделился эмоциями от выступлений в составе итальянского клуба, а также сравнил Лигу 1 и Серию А. Форвард забил пять голов в четырёх матчах за клуб.

«Всё идёт очень хорошо, я очень рад быть здесь. Меня тепло встретили, как большая семья. Я поговорил с тренером, капитанами и поладил со всеми своими новыми товарищами по команде. Это большая перемена по сравнению с Лигой 1, так как здесь все работают гораздо усерднее, всё жёстче, а стиль футбола очень тактический.

Я был рад хорошему дебюту, мои товарищи по команде оказали мне хорошую услугу, и я смог извлечь из этого максимум пользы. Повторяю, я очень счастлив в Турине и надеюсь, что этот хороший момент продолжится и в будущем», — приводит слова Коло Муани Football Italia.

Материалы по теме
Дубль Коло Муани позволил «Ювентусу» обыграть «Комо» в матче Серии А
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android