Форвард «Ювентуса» Коло Муани сравнил стили футбола в Серии А и Лиге 1

Французский нападающий «Ювентуса» Рандаль Коло Муани, права на которого принадлежат «ПСЖ», поделился эмоциями от выступлений в составе итальянского клуба, а также сравнил Лигу 1 и Серию А. Форвард забил пять голов в четырёх матчах за клуб.

«Всё идёт очень хорошо, я очень рад быть здесь. Меня тепло встретили, как большая семья. Я поговорил с тренером, капитанами и поладил со всеми своими новыми товарищами по команде. Это большая перемена по сравнению с Лигой 1, так как здесь все работают гораздо усерднее, всё жёстче, а стиль футбола очень тактический.

Я был рад хорошему дебюту, мои товарищи по команде оказали мне хорошую услугу, и я смог извлечь из этого максимум пользы. Повторяю, я очень счастлив в Турине и надеюсь, что этот хороший момент продолжится и в будущем», — приводит слова Коло Муани Football Italia.