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Экс-президент «Крыльев» Развеев высказался о возможном возвращении Зиньковского в команду

Экс-президент «Крыльев» Развеев высказался о возможном возвращении Зиньковского в команду
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Бывший президент «Крыльев Советов» Виктор Развеев высказался о возможном возвращении полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского в самарскую команду. Ранее о возможном переходе хавбека в «Крылья» сообщали телеграм-каналы «Спартак Информ» и «Топи за «Крылья».

«Спартак» — совсем другой клуб по подбору игроков и результату, который требуется, нежели «Крылья Советов». Антон Зиньковский в Самаре всегда был ведущим и очень креативным игроком, поэтому его в «Спартак» и взяли. Думаю, все игроки будут довольны возвращением Антона.

Антон раскроется в «Крыльях Советов» ещё с большей стороны. В «Спартаке» у него мало времени, чтобы показать себя. Там высокая конкуренция», — сказал Развеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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