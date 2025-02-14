Экс-президент «Крыльев» Развеев высказался о возможном возвращении Зиньковского в команду

Бывший президент «Крыльев Советов» Виктор Развеев высказался о возможном возвращении полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского в самарскую команду. Ранее о возможном переходе хавбека в «Крылья» сообщали телеграм-каналы «Спартак Информ» и «Топи за «Крылья».

«Спартак» — совсем другой клуб по подбору игроков и результату, который требуется, нежели «Крылья Советов». Антон Зиньковский в Самаре всегда был ведущим и очень креативным игроком, поэтому его в «Спартак» и взяли. Думаю, все игроки будут довольны возвращением Антона.

Антон раскроется в «Крыльях Советов» ещё с большей стороны. В «Спартаке» у него мало времени, чтобы показать себя. Там высокая конкуренция», — сказал Развеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.