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Мостового пригласили стать тренером женской команды «Расинга»

Мостового пригласили стать тренером женской команды «Расинга»
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Бывший аргентинский нападающий «Москвы» и «Терека» Эктор Бракамонте публично обратился к известному российскому экс-футболисту Александру Мостовому с предложением стать тренером женской команды «Расинга» из Аргентины. Иностранец назвал Мостового легендой и кумиром. Бракамонте сейчас также тренирует «Расинг».

«Я работаю тренером в женском «Расинге». У нас самая красивая команда в Аргентине! Александр Мостовой, легенда, мы ждём тебя у нас! Заодно посмотрим футбол, погуляем. Как твой испанский? Он здесь пригодится! Найдём Густаво Лопеса! Обнимаю, кумир!» — приводит слова Бракамонте Legalbet.

Напомним, ранее Александр Мостовой проходил тренерскую стажировку в московском «Динамо». Изначально стажировка должна была пройти в «Спартаке», но красно-белые отказались от этой идеи из-за негативных высказываний Мостового в адрес клуба в СМИ.

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