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22:45 Мск
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Евгений Гинер рассказал, какое итоговое место в таблице РПЛ устроит ЦСКА

Евгений Гинер рассказал, какое итоговое место в таблице РПЛ устроит ЦСКА
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Президент московского ЦСКА Евгений Гинер рассказал, какое место в Российской Премьер-Лиге устроит армейцев, а также заявил, что перед командой стоит задача выиграть Фонбет Кубок России.

— Чего ждёте от второй части сезона РПЛ?
— Побед ЦСКА.

— На что ЦСКА может претендовать, учитывая нынешнее турнирное положение?
— Думаю, в этом году нас устроит, если войдём в тройку. А уже в следующие будем подниматься.

— Задача на Кубок России — победа?
— Конечно. Других задач в ЦСКА нет, уже устал об этом твердить, — приводит слова Гинера Sport24.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). ЦСКА — шестой.

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