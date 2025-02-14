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Коло Муани высказался о тренере «Ювентуса» Тьяго Мотте

Коло Муани высказался о тренере «Ювентуса» Тьяго Мотте
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Французский нападающий «Ювентуса» Рандаль Коло Муани, права на которого принадлежат «ПСЖ», высказался о главном тренере туринцев Тьяго Мотте.

«Он тренер, который так много говорит со своими игроками, даёт много советов, объясняет нам значение этого клуба и то, что мы должны отдавать все силы на поле, чтобы отплатить за любовь болельщиков. Я думаю, что между нами в команде тесное взаимопонимание, и это делает нас сильнее. Хорошо иметь такого тренера», — приводит слова Коло Муани Football Italia.

Напомним, Тьяго Мотта возглавил «Ювентус» летом 2024 года. Ранее специалист возглавлял «Болонью». После 24 туров туринская команда занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, набрав 43 очка.

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