Лещук — о штрафе Дзюбы со стороны РФС: а сколько про Артёма плохого сказано было?

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук отреагировал на решение Российского футбольного союза оштрафовать нападающего «Акрона» Артёма Дзюбу в связи с интервью футболиста, которое было опубликовано в минувшем ноябре.

«Кстати, сколько плохого про Дзюбу за последние годы было сказано. Давайте тогда каждого болельщика будем штрафовать, там побольше оскорблений бывает. Знаешь, если штрафовать каждого за оскорбление футболиста в Сети, то мы бы на эти деньги могли с нуля построить футбольную академию в любом городе России», — приводит слова Лещука «Матч ТВ».

Напомним, в указанном интервью российский нападающий поделился взглядом на ситуацию с его уходом из «Локомотива», а также подверг критике генерального директора железнодорожников Владимира Леонченко.