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Спортдиректор «Целе» Голубин объяснил, почему клуб снова арендовал игрока «Црвены» Пруцева

Спортдиректор «Целе» Голубин объяснил, почему клуб снова арендовал игрока «Црвены» Пруцева
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Спортивный директор «Целе» Геннадий Голубин прокомментировал решение арендовать 22-летнего российского полузащитника Егора Пруцева из сербской «Црвены Звезды».

Егор Пруцев вернулся в «Целе». Почему клуб снова решил его арендовать?
— Он провёл хороший сезон у нас, сделал команду чемпионом Словении — забил решающий гол «Олимпии». К тому же в «Црвене Звезде» у него не складывалось с игровой практикой. Поэтому мы решили усилить себя таким образом. Он знает команду, а мы хорошо знаем его, что от него ожидать, тренер тоже с ним знаком, — сказал Голубин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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