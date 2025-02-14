Спортдиректор «Целе» Голубин объяснил, почему клуб снова арендовал игрока «Црвены» Пруцева

Спортивный директор «Целе» Геннадий Голубин прокомментировал решение арендовать 22-летнего российского полузащитника Егора Пруцева из сербской «Црвены Звезды».

— Егор Пруцев вернулся в «Целе». Почему клуб снова решил его арендовать?

— Он провёл хороший сезон у нас, сделал команду чемпионом Словении — забил решающий гол «Олимпии». К тому же в «Црвене Звезде» у него не складывалось с игровой практикой. Поэтому мы решили усилить себя таким образом. Он знает команду, а мы хорошо знаем его, что от него ожидать, тренер тоже с ним знаком, — сказал Голубин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.