Президент ЦСКА Гинер: рад, что Фёдор Чалов теперь играет в Лиге чемпионов

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер высказался о бывшем нападающем клуба Фёдоре Чалове, который выступает в составе греческого ПАОКа.

— Следите за Чаловым в ПАОКе?

— Рад, что Фёдор теперь играет в Лиге чемпионов, слышит гимн и становится чемпионом Греции, — приводит слова Гинера Sport24.

Напомним, Фёдор Чалов является воспитанником ЦСКА. За армейцев нападающий выступал с 2016 по 2024 год, в 2022-м россиянин играл за «Базель» на правах аренды. Форвард перешёл в ПАОК из ЦСКА минувшим летом. За этот период он принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами.