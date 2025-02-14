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Стад Брестуа 29 — Осер. Прямая трансляция
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Президент ЦСКА Гинер: рад, что Фёдор Чалов теперь играет в Лиге чемпионов

Президент ЦСКА Гинер: рад, что Фёдор Чалов теперь играет в Лиге чемпионов
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Президент московского ЦСКА Евгений Гинер высказался о бывшем нападающем клуба Фёдоре Чалове, который выступает в составе греческого ПАОКа.

— Следите за Чаловым в ПАОКе?
— Рад, что Фёдор теперь играет в Лиге чемпионов, слышит гимн и становится чемпионом Греции, — приводит слова Гинера Sport24.

Напомним, Фёдор Чалов является воспитанником ЦСКА. За армейцев нападающий выступал с 2016 по 2024 год, в 2022-м россиянин играл за «Базель» на правах аренды. Форвард перешёл в ПАОК из ЦСКА минувшим летом. За этот период он принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами.

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