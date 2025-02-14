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«Локомотив» стал лидером первой части сезона РПЛ по одному статистическому показателю

«Локомотив» стал лидером первой части сезона РПЛ по одному статистическому показателю
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Московский «Локомотив» стал лидером первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги по одному статистическому показателю. Об этом сообщает телеграм-канал РУСТАТ.

Так, железнодорожники — лидеры по количеству спринтов в штрафную. За 18 матчей РПЛ «Локомотив» совершил 170 спринтов в штрафную площадь команды-соперника. На один спринт меньше совершили игроки московского «Динамо» – 169.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». На третьем месте расположился московский «Спартак». На последних строчках турнирной таблицы расположились «Ахмат» и «Оренбург». Действующий чемпион России — санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые выигрывали РПЛ шесть раз подряд за последние шесть лет.

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