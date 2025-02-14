Капитан сборной Беларуси Мартынович высказался о предстоящем матче с Россией

37-летний защитник «Кайрата» и капитан сборной Беларуси Александр Мартынович высказался о выступлении за национальную команду, а также поделился мыслями о предстоящем товарищеском матче со сборной России.

— Вы и за сборную Беларуси продолжаете выступать.

— Перед Лигой наций тренер попросил поучаствовать в турнире. Цикл провёл, не знаю, как будет дальше.

— Скорее всего, в июне сборные Беларуси и России сыграют на открытии нового стадиона в Минске. Хотелось бы сыграть?

— Да. Новый стадион, придут болельщики, будет интересно.

— Разгром 0:4 от россиян в прошлом году не отпугнёт болельщиков?

— Это футбол, завтра результат может быть совсем другим. Я был на той игре на стадионе, тренер пробовал разные сочетания, состав был не оптимальным, схема была немного другой, — приводит слова Мартыновича «Матч ТВ».

Ранее официальный телеграм-канал сборной России назвал трёх соперников команды Валерия Карпина по товарищеским матчам в два ближайших окна ФИФА. В марте 2025 года национальная команда встретится в Москве со сборной Замбии. 6 июня сборная России сыграет дома с Нигерией, 10 июня — в Минске с Беларусью.