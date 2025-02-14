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Защитник «Зенита» Сантос заявил, что чувствует себя россиянином наполовину

Защитник «Зенита» Сантос заявил, что чувствует себя россиянином наполовину
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Получивший гражданство Российской Федерации бразильский защитник санкт-петербургского «Зенита» Дуглас Сантос заявил, что чувствует себя россиянином наполовину.

«Мой русский язык пока на катастрофическом уровне, пока не могу на нём говорить полностью. Я пытаюсь на русском говорить каждый день, но это очень сложно. Получение российского паспорта было важным событием для меня, я счастлив. Да, я чувствую себя россиянином, как и бразильцем, 50 на 50», — приводит слова Сантоса ТАСС.

Напомним, 21 октября прошлого года стало известно, что бразильский футболист Сантос получил российское гражданство, а через пару дней ему вручили паспорт гражданина Российской Федерации. За «Зенит» Сантос выступает с 2019 года. Ранее в своей профессиональной карьере он играл за «Гамбург», «Удинезе», «Гранаду» и «Атлетико Минейро». Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Дугласа в € 10 млн.

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