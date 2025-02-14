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Мостовой отреагировал на предложение поработать в женском «Расинге»

Мостовой отреагировал на предложение поработать в женском «Расинге»
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Известный российский экс-футболист Александр Мостовой отреагировал на предложение поработать тренером в женской команде аргентинского «Расинга». Ранее экс-нападающий «Москвы» и «Терека» Эктор Бракамонте публично обратился к Мостовому с предложением стать его коллегой.

«Можно рассмотреть. Почему бы и нет?! Пообщаемся», — написал Мостовой в своём телеграм-канале, прикрепив слова Бракамонте.

Напомним, ранее Александр Мостовой проходил тренерскую стажировку в московском «Динамо». Изначально стажировка должна была пройти в «Спартаке», но красно-белые отказались от этой идеи из-за негативных высказываний Мостового в адрес клуба в СМИ.

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