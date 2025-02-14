Игрок сборной Узбекистана Файзуллаев: дай бог выйти на чемпионат мира и осуществить мечту

Футболист московского ЦСКА и сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев высказался о возможном выходе национальной команды на чемпионат мира — 2026.

«У сборной Узбекистана есть хорошие шансы выйти на чемпионат мира. Осталось четыре игры в отборах: две дома и две на выезде. Команда собрана, все ребята очень хорошие. Микс молодых и опытных футболистов. Это даёт команде ещё больше сил, опытные ребята нам всегда помогают и подсказывают — для нас это плюс. Мы, молодые, учимся у старших. Даже несмотря на то, что Хусанов уже играет в «Ман Сити», я — в ЦСКА. Всё равно мы пока молодые и ещё учимся. Дай бог выйти на чемпионат мира и осуществить мечту народа», — сказал Файзуллаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После шести матчей группового этапа квалификации к ЧМ Узбекистан набрал 13 очков и находится на втором месте группы А.