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Александр Головин опубликовал забавный мем на День влюблённых

Александр Головин опубликовал забавный мем на День влюблённых
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Полузащитник французского «Монако» и сборной России Александр Головин опубликовал забавный мем, посвящённый Дню влюблённых, который ежегодно отмечается 14 февраля. Футболист поздравил подписчиков лаконичной фразой: «Всех с праздником, будьте здоровы».

На картинке, которую выложил Головин, запечатлён человек, признающийся в любви самому себе, с подписью: «Я на 14 февраля».

Фото: Скриншот

В нынешнем сезоне Головин сыграл за «Монако» 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет € 30 млн.

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