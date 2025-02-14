Президент ЦСКА Гинер — о трансферах: мне стыдно говорить, пока никого не взяли

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер высказался относительно возможного усиления армейцев в зимнее трансферное окно.

— Болельщики ЦСКА ждут трансферов.

— Как только они будут, как что-то получится, [ЦСКА объявит]. Мы, в отличие от многих других клубов, ни о чём не говорим, пока не подписали бумагу. А другие клубы сначала оповещают, потом не берут. Им не стыдно, а мне стыдно.

— Так всё-таки: приобретения будут?

— Ещё раз: мне стыдно говорить, пока никого не взяли. Говорить: «Вы знаете, в принципе, договорился с Роналду и Месси. Ещё Холанда забираем у «Манчестер Сити». А потом: «Ой, вы знаете, не получилось»… Это не про меня. Я делаю, что говорю, — приводит слова Гинера Sport24.

Ранее в СМИ появлялась информация, что красно-синие близки к приобретению 18-летнего атакующего полузащитника Лоррана из «Фламенго».

После 18 туров РПЛ ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице, набрав 31 очко. В следующем туре подопечные Марко Николича сыграют с санкт-петербургским «Зенитом». Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 39 очков.