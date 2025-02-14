Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Брестуа 29 — Осер. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лещук — о трансферах «Спартака» и «Зенита»: у «Динамо» и так хороший состав

Лещук — о трансферах «Спартака» и «Зенита»: у «Динамо» и так хороший состав
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук высказался о зимних трансферах московского «Спартака» и санкт-петербургского «Зенита». Красно-белые, в частности, приобрели нападающего Ливая Гарсию, а сине-бело-голубые пригласили вингера Луиса Энрике.

«Считаю, что у нас и так хороший состав. Да, где-то можно усилиться, приобрести каких-то игроков на какие-то позиции. Но главное — работать с этими футболистами, при правильном подходе нашим составом можно спокойно бороться за первое место», — приводит слова Лещука «Матч ТВ».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» занимает четвёртое место с 35 очками.

Материалы по теме
Лещук — о штрафе Дзюбы со стороны РФС: а сколько про Артёма плохого сказано было?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android