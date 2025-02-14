Лещук — о трансферах «Спартака» и «Зенита»: у «Динамо» и так хороший состав

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук высказался о зимних трансферах московского «Спартака» и санкт-петербургского «Зенита». Красно-белые, в частности, приобрели нападающего Ливая Гарсию, а сине-бело-голубые пригласили вингера Луиса Энрике.

«Считаю, что у нас и так хороший состав. Да, где-то можно усилиться, приобрести каких-то игроков на какие-то позиции. Но главное — работать с этими футболистами, при правильном подходе нашим составом можно спокойно бороться за первое место», — приводит слова Лещука «Матч ТВ».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» занимает четвёртое место с 35 очками.