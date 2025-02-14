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Зенит — Урал: стартовые составы команд на товарищеский матч зимних сборов, 14 февраля 2025 года

«Зенит» объявил состав на товарищеский матч с «Уралом», Мимович выйдет с первых минут
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Сегодня, 14 февраля, состоится товарищеский матч между санкт-петербургским «Зенитом» и «Уралом». Команды объявили стартовые составы на матч. Отметим, что за «Зенит» дебютирует новичок — защитник Огнен Мимович.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
14 февраля 2025, пятница. 14:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Перерыв
0 : 1
Урал
Екатеринбург, Россия
0:1 Кузнецов – 40'    

«Зенит»: Денис Адамов (вратарь), Огнен Мимович, Дмитрий Чистяков, Нуралы Алип, Родригао, Никита Лобов, Александр Тарасов, Александр Ерохин, Ду Кейрос, Ильзат Ахметов, Александр Соболев.

«Урал»: Алексей Мамин (вратарь), Итало, Егор Филипенко, Силвие Бегич, Мингиян Бевеев, Егор Мосин, Тимур Аюпов, Иван Чудин, Илья Ишков, Даниил Кузнецов, Мартин Секулич.

Игра пройдёт на стадионе «Аль-Нахайян» (Абу-Даби, ОАЭ). Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

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