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Илья Абаев: «Локомотив» не сдастся без борьбы и до последнего будет претендовать на золото

Илья Абаев: «Локомотив» не сдастся без борьбы и до последнего будет претендовать на золото
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Бывший вратарь московского «Локомотива» Илья Абаев высказался о составе железнодорожников, а также заявил, что красно-зелёные будут до конца бороться за победу в Российской Премьер-Лиге.

«В «Локомотиве» есть молодые футболисты, которые здорово себя проявили. Если они будут прибавлять, то игра команды станет ещё лучше. «Локомотив» не сдастся без борьбы и до последнего будет претендовать на золото. Любая команда перед началом сезона ставит перед собой самые высокие цели. Перед началом прошлого сезона мало кто мог поставить «Локомотив» на такое высокое место. Но сейчас понятно, что железнодорожники способны на многое. Клуб усиливается за счёт своих воспитанников и использует внутренние резервы, но при этом продолжает искать возможности для усиления на трансферном рынке», — приводит слова Абаева Metaratings.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак», имеющий в своём активе 37 очков. «Локомотив» — пятый. Подопечные Михаила Галактионова набрали 35 очков.

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