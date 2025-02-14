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«Милан» представил два новых комплекта формы в коллаборации с Off-White

«Милан» представил два новых комплекта формы в коллаборации с Off-White
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Итальянский «Милан» на официальном сайте представил два новых комплекта четвёртой формы на текущий сезон от немецкого бренда Puma в коллаборации с Off-White.

Фото: ФК «Милан»

Фото: ФК «Милан»

Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Наполи». Команда набрала 55 очков после 24 матчей. На втором месте находится «Интер», заработавший 54 очка. На третьей строчке располагается «Аталанта», у которой 50 очков. «Милан» находится на седьмом месте. «Россонери» имеют в своём активе 38 очков.

Также «Милан» продолжает своё выступление в Лиге чемпионов УЕФА. В первом стыковом матче подопечные Сержиу Консейсау уступили «Фейеноорду» со счётом 0:1. Миланцы также вышли в полуфинал Кубка Италии.

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