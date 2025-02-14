Криштиану Роналду выложил фото со своей девушкой в День всех влюблённых

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду выложил в социальной сети X фотографию со своей девушкой Джорджиной Родригес, подписав снимок «Моя единственная».

Фото: Getty Images

На текущий момент Роналду забил 924 гола за карьеру, из которых 789 — на клубном уровне и ещё 135 — в составе португальской национальной команды. В нынешнем сезоне опытный нападающий принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых отметился 23 голами и четырьмя результативными передачами.

Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость португальского футболиста составляет € 12 млн.