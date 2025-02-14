Шавло: для Станковича было важнее проверить резерв «Спартака» с «Зенитом», чем победить

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Сергей Шавло высказался о завершившемся Winline Зимнем Кубке РПЛ. В финале турнира красно-белые уступили «Зениту» (0:3).
«Зимний Кубок хорошо был организован. Тренеры проверили качества своих игроков. Считаю, что «Зенит» заслуженно победил в финале. «Спартак» не ставил условия для победы — первый тайм играли ребята, которые были мало задействованы. Видимо, для Станковича было важно проверить резерв с чемпионом. Он проверил. После этого у тренерского штаба есть своё видение на каждого игрока. Это было важнее, чем победа. Понятно, что каждый выходит побеждать, но не получилось. Ничего страшного, команда нормально выступила, получила нагрузку с сильным соперником», — сказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
- 14 февраля 2025
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