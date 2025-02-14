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Стад Брестуа 29 — Осер. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
22:45 Мск
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Стало известно, сколько личных денег вложил Галицкий в «Краснодар» в 2024 году

Стало известно, сколько личных денег вложил Галицкий в «Краснодар» в 2024 году
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Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий в 2024 году лично вложил в клуб 3,65 млрд рублей, об этом сообщает «РБ Бизнес».

Стоит отметить, что за 2023 год Галицкий не вкладывал собственных средств в клуб, а в 2022 году он инвестировал в «Краснодар» 5,3 млрд рублей.

Стоит отметить, что в 2024 году южный клуб также получил 1,9 млрд рублей от аффилированных с Галицким компаний — «быкам» передали деньги за спонсорские услуги.

После 18 сыгранных матчей «Краснодар» с 39 очками возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. Следом за «быками» располагаются «Зенит» (39), «Спартак» (37) и московское «Динамо» (35).

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