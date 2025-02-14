«Потенциал есть». Медведев — о том, совершит ли Соболев 20 голевых действий за сезон

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал высказывание футболиста сине-бело-голубых Максима Глушенкова о нападающем Александре Соболеве. Глушенков заявил, что Соболев пообещал команде сделать 20 голевых действий во второй части сезона РПЛ.

«Глушенков сказал, что Соболев пообещал 20 голевых действий за этот сезон? Почему нет? Если он уже сделал три голевых действия во время предсезонки. Потенциал есть!» — приводит слова Медведева «РБ Спорт».

Соболев выступает за «Зенит» с конца августа прошлого года. В 11 матчах РПЛ форвард не забил ни одного гола. По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). На последних строчках турнирной таблицы расположились «Ахмат» и «Оренбург». Действующий чемпион России — санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые выигрывали РПЛ шесть раз подряд за последние шесть лет.